Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı

10.10.2022 17:06

Rusya sabahın erken saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombardımana tuttu. Dünyanın gözü bu bölgedeyken Rus lider Putin, yeni saldırılar yapabileceklerinin sinyalini verdi. Putin'in bu açıklamasının ardından Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerine ait bir video, Rus kanallarında dolaşmaya başladı.

Aylardır savaş halinde olan Ukrayna ve Rusya arasında sular durulmuyor. Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'nü bombalamasına Rusya cephesi, Kiev'i bombalayarak yanıt verdi.

KADİROV: ARKANA BAKMADAN KAÇ

Bu gelişme sonrası gözler yeniden bölgeye çevrildi. Savaşın başından beri Rusya'nın en büyük destekçilerinden biri olan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ukrayna'ya yönelik tehditkar sözler sarf etti. Zelenski için "Enayi" ifadesini kullanan Kadirov, "Zelenski, Kiev ve diğer şehirlere yapılan saldırılardan şikayet ediyor. Enayi Zelenski, sen bu tür saldırılar yapıyorsun da biz yapamaz mıyız? Bunu neden düşünmedin? Rusya'nın savaşa henüz tam olarak başlamadığı konusunda seni uyarmıştık, bu yüzden zayıf adamlar gibi şikayet etmeyi bırak. Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden, arkana bakmadan kaç" şeklinde konuştu.

PUTİN YENİ SALDIRILARIN SİNYALİNİ VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin de yeni saldırılar olabileceğini sinyallerini verdi. Putin, Ukrayna'ya gerçekleşen saldırılara yönelik "Uzun menzilli füzeler bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim tesislerini vurdu. Rusya'ya karşı saldırılar devam ederse cevabımız sert olacak" dedi.

ENDİŞELENDİREN VİDEO

Tüm bu gelişmelerin ışığında Rus kanallarında dolaşıma sokulan bir video endişeleri daha da artırdı. Bahsi geçen videoda Kadirov öncülüğündeki Çeçen güçlerinin tekbir getirdiği ve intikam yemini ettikleri duyluyor.

YORUMLAR
500
Ukrayna, Rusya'nın eski Başbakanı Medvedev'i arananlar listesine aldı Ukrayna, Rusya'nın eski Başbakanı Medvedev'i arananlar listesine aldı Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna'nın askeri yönetim, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı' Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna'nın askeri yönetim, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı'

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Rus hava saldırısı uyarısından sonra sahaya çıkan Ukrayna futbol takımlarına imzalatılan belge ortaya çıktı
17:54 TOKİ arsa satış başvuruları başladı! İşte il il tam liste
17:51 Yunanistan'da muhalefet lideri Avrupa'ya çağrıda bulundu: Avrupa stratejisini değiştirmeli, Türkiye'ye silah satmayı bırakmalı
17:42 Türkiye ve Mısır arasında başlayan görüşmelerde ipler gerildi! Resmen Yunanistan'ın tarafını seçtiler
17:26 Hırsız tilki, ağzında kazla böyle kaçtı! O anlar evin kamerasına yansıdı
17:21 Manchester City'de top koşturan Haaland'ın yaptığı diyet duyanları şaşkına çevirdi! Kalp ve karaciğer yiyor
17:06 Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı
17:00 Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, bin liranın altına geriledi!
16:59 Yalı Çapkı dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla beğeni topladı
16:36 Kabine Toplantısı başladı, 3 önemli konu masaya yatırılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 18:41:06. #1.12#
SON DAKİKA: Putin'in açıklamasından sonra Ukrayna'ya yönelen Çeçen güçlerinin videosu Rus propaganda kanallarında dolaşmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement