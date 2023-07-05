Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri ortadan kayboldu

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın bugün yayınlanan günlük istihbarat raporunda "Rus Hava Kuvvetleri Başkomutanı ve Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin komutan yardımcısı General Sergei Surovikin, 23-24 Haziran 2023 Wagner Grubu isyanından bu yana ortalıkta görünmüyor" ifadeleri yer aldı.General Surovikin'in gözaltına alındığına dair herhangi bir doğrulama olmadığını belirten İngiliz yetkililer, "Ancak yetkililer, muhtemelen onun Wagner ile 2017'den Suriye'deki hizmetine kadar uzanan uzun süreli ilişkisinden şüphelenecekler" açıklamasını yaptı. General Sergei Surovikin, Wagner isyanı sırasında 23 Haziran'ı 24'e bağlayan gece yarısı bir video ile Wagner'e seslenerek Putin'in emirlerine uymaya çağırmıştı.İngiliz istihbarat raporunda ayrıca Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Albay General Yunus-bek Yevkurov'un, 3 Temmuz'daki Savunma Bakanlığı'nın yayınında görünmediği vurgulanarak Yevkurov'un isyan sırasında Wagner'in sahibi Yevgeny Prigozhin ile konuşurken görüntülendiğine dikkat çekildi.
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