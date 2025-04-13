Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var - Son Dakika
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Dünya

Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

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Rusya, Ukrayna'nın Sumi kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi hayatını kaybederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski "Rusya tam da böyle bir terör istiyor ve savaşı uzatıyor. İnsanları kiliseye giderken öldürdüler" dedi.

13.04.2025 12:51
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Rusya, Ukrayna'nın Sumy (Sumi) kentine füze saldırısı düzenledi. Kentin Belediye Başkanvekili, ilk belirlemelere göre saldırıda 20'den fazla kişinin öldüğünü söyledi.

"İNSANLARI KİLİSEYE GİDERKEN ÖLDÜRDÜLER"

Saldırı sonrası açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Sumy'e balistik füze saldırısı düzenlediğini çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti. Zelenski, saldırının, Paskalya'dan önceki son pazar olan "Palm Sunday"de gerçekleştiğini ve insanların kiliseye giderken öldürüldüğünü kaydetti.

"RUSYA'YA BASKI YAPILMADAN BARIŞ İMKANSIZ"

Açıklamasının devamında Zelenski, "ABD, Avrupa ve bu savaşın, cinayetlerin sona ermesini isteyen herkes, sert bir şekilde karşılık vermelidir. Rusya tam da böyle bir terör istiyor ve savaşı uzatıyor. Rusya'ya baskı yapılmadan barış imkansız. Görüşmeler hiçbir zaman balistik füzeleri durdurmadı.

İhtiyaç duyulan şey, tıpkı bir teröristin hak ettiği gibi Rusya'ya karşı bir tutum sergilemektir. Ukrayna'nın yanında duran ve yaşamı savunmamıza yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Rusya, Sumi\'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var
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Son Dakika Dünya Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Menteş:
    zelwnskiy salak herif madem biliyosunki rusyayı yenemezsin neden putinle iyi geçinseydin bu kadar insanında ölmezdi şimdi yedinci ayvayı 30 20 Yanıtla
  • Abdurrahman Genzileli:
    Rest in peace brothers and sisters 1 1 Yanıtla
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