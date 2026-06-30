Rusya, Türkiye'ye Yangın Söndürme Uçağı Gönderiyor - Son Dakika
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Rusya, Türkiye'ye Yangın Söndürme Uçağı Gönderiyor

Rusya, Türkiye\'ye Yangın Söndürme Uçağı Gönderiyor
30.06.2026 20:24
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Rusya, orman yangınlarıyla mücadele için Türkiye'ye 2 Be200 uçağı göndereceğini açıkladı.

RUSYA'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet Be200 uçağı gönderileceğini duyurdu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 'Omuz omuza' etiketiyle sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Türk tarafının talebi üzerine orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla iki adet Be200 uçağı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir" ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRALI

Kaynak: DHA

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