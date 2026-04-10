Rusya-Ukrayna'da Paskalya İçin Ateşkes - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya-Ukrayna'da Paskalya İçin Ateşkes

10.04.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ortodoks Paskalyası dolayısıyla 11-12 Nisan'da geçici ateşkes ilan etti.

RUSYA ve Ukrayna'nın bu hafta sonu kutlanacak Ortodoks Paskalyası süresince geçerli olacak geçici bir ateşkes üzerinde uzlaştığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan etti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının kararıyla, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar ateşkes ilan edildi. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a bu süre zarfında tüm yönlerdeki askeri eylemleri durdurma emri verildi" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın 'simetrik adımlar atmaya hazır' olduğunu kaydederek, halkın tehditlerden uzak bir bayrama ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Zelenskiy, bu adımın kalıcı bir barışa giden yolda bir başlangıç olabileceğini vurgulayarak, Rusya'nın bayramdan sonra saldırılara dönmeme şansı olduğunu aktardı.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Paskalya, Politika, Rusya, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 09:00:10. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.