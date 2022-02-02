Rusya-Ukrayna gerilimi: ABD Avrupa'daki asker sayısını artırıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimaline karşı Doğu Avrupa'ya daha fazla asker göndermeye karar verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre North Carolina eyaletinden 2 bin civarında asker Polonya ve Almanya'ya gönderilecek.

Almanya'daki 1.000 asker ise Romanya'ya gidecek.

Ukrayna sınırı yakınlarında 100 bin askeri bulunan Rusya ise bu ülkeyi işgal etmeyi planladığına dair iddiaları reddediyor.

Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimaline de karşı çıkıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, yeni görevlendirilen ABD askerleri Ukrayna'da savaşmayacak fakat ABD'nin müttefiklerinin güvenliğini sağlayacak.

ABD Savunma Bakanlığı bu askerlerin dışında geçen ay da ihtiyaç halinde Avrupa'ya gönderilmesi için 8 bin 500 askerin her an hazır olması emrini vermişti.

Rusya 2014'te Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak etmiş, ülkenin doğusundaki bazı bölgeler de Rusya yanlısı ayrılıkçı isyancıların kontrolüne geçmişti.

Çatışmalarda bugüne kadar en az 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya Ukrayna'yı, bölgedeki çatışmaların sonlanması için yapılan anlaşmaya uymamakla suçluyor.