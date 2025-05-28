Rusya-Ukrayna Müzakereleri İçin Yeni Açıklamalar - Son Dakika
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Dünya

Rusya-Ukrayna Müzakereleri İçin Yeni Açıklamalar

Rusya-Ukrayna Müzakereleri İçin Yeni Açıklamalar
28.05.2025 16:20
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Kremlin Sözcüsü Peskov, müzakerelerin yeri konusunda tarafların mutabakatının önemli olduğunu vurguladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya- Ukrayna arasındaki görüşmelere ilişkin, "Bir sonraki turun yeri, doğrudan müzakereleri yürüten her iki tarafça kabul görmeli" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik eleştirilerini ve 'Putin ateşle oynuyor' sözünü değerlendirdi. Peskov, "ABD ve Trump'ın, barışçıl süreç için kayda değer çaba sarf ettiği ve hızlı çözüm istediği açıktır. Trump'ın ara buluculuk çabaları için minnettarız" dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında olası görüşme ihtimaline ilişkin, "Böyle bir görüşmenin olasılığı hakkındaki yaklaşımımızda bir değişim yok. Böyle bir görüşme, iki heyet arasındaki belirli anlaşmaların sonucu olmalıdır" diye konuştu.

İstanbul müzakerelerinde üzerinde mutabakata varılan memorandum taslağının hazırlandığını kaydeden Peskov, "Yakında her iki tarafın da sunduğu memorandum taslakları ortaya açıklanacak ve bir sonraki müzakere turu hakkında konuşacağız. Süreç son aşamasında ve belge yakında hazır olacak" ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki müzakere turunun yeri hakkında herhangi bir karar alınmadığını vurgulayarak, "Bir sonraki turun yeri, doğrudan müzakereleri yürüten her iki tarafça kabul görmeli" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dmitriy Peskov, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Kremlin, Dünya, Rusya, Son Dakika

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