Rusya, Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentini füzeyle hedef aldı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentini füzeyle hedef aldı

Rusya, Ukrayna\'nın Kryvyi Rih kentini füzeyle hedef aldı

Rusya'nın Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentini füzeyle hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

27.08.2024 12:19
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RUSYA, Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentini füzeyle hedef aldı. Ukrayna acil servisi, füzenin kentte bulunan 4 katlı bir binaya isabet ettiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden (DSNS) yapılan açıklamada, "Kryvyi Rih. Düşman saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Acil servis ekipleri 5 kişiyi kurtardı. Gece yarısı bir düşman füzesi otele isabet ederek dört katlı binayı kısmen tahrip etti. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, enkaz altında 2 kişinin daha mahsur kalmış olması muhtemeldir. 6 dükkan, 4 apartman bloğu ve 8 araba hasar gördü" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'nın Kryvyi Rih kentini füzeyle hedef aldı - Son Dakika

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