Rusya, Ukrayna\'nın Sumi Bölgesinde Apartmana Saldırdı: 4 Ölü, 9 Yaralı

Dünya

RUSYA, Ukrayna'nın Rus sınırında bulunan Sumi bölgesinde bir apartmanı vurdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, " Rusya, gece saatlerinde Sumy'yi vurdu. Dört kişi öldü. Bir çocuk da dahil olmak üzere dokuz kişi daha yaralandı. Olay yerinde kurtarma çalışmaları hala devam ediyor, molozlar temizleniyor ve insanlara yardım sağlanıyor" dedi. Ukraynalı yetkililer, saldırının apartmandaki 5 daireyi tamamen tahrip ettiğini ve 20'den fazla aracın hasar gördüğünü belirtti.