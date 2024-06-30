Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde saldırı düzenledi: 7 ölü - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde saldırı düzenledi: 7 ölü

Rusya, Ukrayna\'nın Zaporijya bölgesinde saldırı düzenledi: 7 ölü

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesinde bulunan Volnyansk kabasına saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıda 2'si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırı sonucunda bir binada ve bir arabada çıkan yangın söndürüldü. 8'i çocuk 31 kişi ise yaralandı.

30.06.2024 12:20
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Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesinde bulunan Volnyansk kabasına saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıda 2'si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Kurtarma ekipleri saat 19: 46'da Volnyansk kasabasında düşman saldırısının gerçekleştiği yerde bir binada ve bir arabada çıkan yangını söndürdü. Yangın aynı anda iki yerde söndürüldü. 300 metrekarelik bir alanda iki katlı bir bina ve yanındaki arabalar da dahil olmak üzere bir ek bina ve 150 metrekarelik bir alanda iki tek katlı bina. İlk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmiş, 8'i çocuk 31 kişi de yaralanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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