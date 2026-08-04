Rusya-Ukrayna Saldırıları: 31 Ölü

(ANKARA) - Rusya ile Ukrayna arasında dün başlayan ve bugün devam eden karşılıklı saldırılarda Rusya'da en az 20, Ukrayna'da 11 kişi hayatını kaybetti. Moskova, Krasnodar, Belgorod ve Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da can kayıpları bildirilirken, Ukrayna'da ise Krıvıy Rih ve Zaporijya bölgeleri Rus saldırılarının hedefi oldu.

Rusya ile Ukrayna arasında yoğunlaşan karşılıklı insansız hava aracı ve füze saldırılarında, yerel yetkililerin açıklamalarına göre en az 31 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

RUSYA'DA MOSKOVA, KRASNODAR, KIRIM VE BELGOROD HEDEF ALINDI

Moskova Bölgesi Valisi, bugün erken saatlerde düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya'nın güneyindeki Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, dün Gelencik yakınlarındaki Arkhipo-Osipovka tatil köyüne İHA parçalarının düşmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın işgali altındaki Kırım'ın Moskova tarafından atanan yöneticisi Sergey Aksyonov, yarımadadaki saldırılarda can kaybının 4 kişiye yükseldiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Belgorod Vali Vekili Aleksandr Şuvayev de sınır yerleşimlerinde 4 sivilin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın doğusundaki Vladimir bölgesine bağlı Khryastovo köyünde, Rus e-ticaret şirketi Wildberries'e ait bir depoya Ukrayna İHA'sı isabet etti. St. Petersburg yakınlarındaki başka bir depo tesisi de insansız hava araçlarının hedefi oldu. Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, saldırıyı Telegram hesabından duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Wildberries'i Rusya'nın savaş faaliyetlerinde önemli rol oynamakla suçladı.

Al Jazeera'nın aktardığı bağımsız araştırmalara göre şirketin sattığı çift kullanımlı ürünler arasında kullanılmış askeri kasklar, kişisel koruyucu ekipmanlar, kurşun geçirmez yelekler ve insansız hava araçlarında kullanılan fiber optik kablolar bulunuyor.

UKRAYNA'DA AKARYAKIT İSTASYONU VE ZAPORİJYA VURULDU

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Krıvıy Rih ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen Rus saldırısında, aralarında bir acil durum görevlisi ile 8 yaşındaki oğlunun bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Bölge Valisi Oleksandr Hanzha, Telegram hesabından yaptığı açıklamada saldırının ardından yangın çıktığını, akaryakıt istasyonu ile çevredeki araçların zarar gördüğünü bildirdi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 3'ü çocuk 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 9 yaralının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Zaporijya'ya gece düzenlenen saldırıda ise aralarında 2 çocuğun bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv bölgesinde bulunan Bilyi Kolodiaz ve Uspenivka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini öne sürdü.

"NATO'YA NE YAZIK Kİ HİÇBİR ZAMAN KATILAMAYACAĞIZ"

Zelenskiy, geçen hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmiş ve görüşmeyi "iyi" olarak nitelendirmişti. Ukrayna lideri, ABD'den ülkesinin hava savunma kapasitesini güçlendirmesine yardımcı olmasını talep ediyor.

Trump, 8 Temmuz'da Ukrayna'ya Patriot önleme füzeleri üretmesi için lisans verileceğini söylemişti. Ancak Trump, 31 Temmuz'da Camp David'de düzenlenen kabine toplantısında, "Henüz bu konuda anlaşmaya varmadık. Görüşüyoruz ancak bu tür bir teknolojiyi vermek zor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Batı ile güvenlik ilişkilerine ilişkin bir diğer açıklama ise eski Genelkurmay Başkanı ve Ukrayna'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy'dan geldi. Zalujnıy, dün Kiev'de düzenlenen Ukrayna büyükelçileri toplantısında, "NATO'yu çok iyi tanıyorum. Yaklaşık 12 yıl boyunca NATO standartlarına uyum sağlamak için bizzat çalıştım ve her yıl yakında NATO'ya katılacağımıza ilişkin masallar dinledim. Ne yazık ki hiçbir zaman katılamayacağız" ifadelerini kullandı.