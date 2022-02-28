Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde! Ukrayna'da kayıplar artıyor - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde! Ukrayna'da kayıplar artıyor

28.02.2022 07:40

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın saldırıları sonucu 14'ü çocuk 352 sivil yaşamını yitirdi.

Açıklanan son veriler savaşın acı gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın saldırıları sonucu 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca saldırılarda 116'sı çocuk bin 684 kişi de yaralandı.

RUS ORDUSUNDA TOPLAM CAN KAYBI 4 BİN 300

Ukrayna güçlerinin kararlı direnişi ile karşılaşarak demoralize olmanın eşine gelen Rus ordusu, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamasına göre 4 bin 300 can kaybıyla birlikte 26 helikopter, 27 uçak, 146 tank, 50 topçu silahı, 2 tane gemi kaybetti.

Savaşta 5. gün! Ukrayna güne patlama sesleriyle başladı, bilanço gittikçe ağırlaşıyor

İşte savaşın 5. gününde yaşanan gelişmeler:

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD başkanı Biden'in bugün batılı müttefikler ve ortaklarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili gelişmeleri tartışmak ve birleşik müdahaleyi koordine etmek için TSİ 19.15'te bir görüşmeye ev sahipliği yapacağı bilgisine yer verildi.

SİVİLLERİN BİNASINI FÜZEYLE VURDULAR

Ukrayna devlet özel iletişim servisi bir füzenin Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut binasına çarparak yangına neden olduğu bildirildi.

AB YENİ YAPTIRIMLARINI AÇIKLADI

Avrupa Birliği yeni yaptırımlarını açıkladı. Buna göre AB hava sahası, Rus uçaklarına kapatılacak, bazı Rus medya kuruluşları AB'de yasaklanacak. Konuşmasında AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "AB tarihinde bir ilki yapacak. Yaptırımlar Putin rejiminin elitlerini hedef alıyoruz. Rus merkez bankası rezervi bloke olacak" dedi.

Savaşta 5. gün! Ukrayna güne patlama sesleriyle başladı, bilanço gittikçe ağırlaşıyor

ZELENSKİ RUS HEYETİYLE GÖRÜŞME YAPACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi. Zelenski, "Amacımıza ulaşmak için pragmatik olmak zorundayız. Benim Cumhurbaşkanı olarak kendi ülkeme savunma borcum var. Ve ben bunun için her şeyi yapacağım. Rusya ile müzakerelerden bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Ama deneyeceğiz. Çünkü sonradan hiçbir Ukrayna vatandaşının benim hakkımda barış için böyle bir (küçük olsa da) şansı kaçırdığımı söylemesini istemem." dedi.

Savaşta 5. gün! Ukrayna güne patlama sesleriyle başladı, bilanço gittikçe ağırlaşıyor
Zelenski ve Putin.

PUTİN, ÖZEL SAVAŞ GÖREVİ DURUMUNA GEÇİLMESİ EMRİ VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer caydırıcı güçlerine, Batı ile yaşanan gerilimler nedeniyle yüksek alarma geçime talimatı verdi. Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

Savaşta 5. gün! Ukrayna güne patlama sesleriyle başladı, bilanço gittikçe ağırlaşıyor

HARKOV'DA RUS ASKERLERİ GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkov şehirleri çevresinde şiddetli çatışmalar gece boyunca sürdü. Rus askerlerinin sabah saatlerinde Harkov'a girdiği bildirildi. Harkov Belediye Başkanı, Rus askerlerinin geri püskürtüldüğünü ve kentin tamamen Ukrayna'nın kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Savaşta 5. gün! Ukrayna güne patlama sesleriyle başladı, bilanço gittikçe ağırlaşıyor

BM BİLANÇOYU AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna" inanıldığını belirten OCHA, bunun nedeninin ise birçok can kaybı raporunun henüz tam olarak doğrulanmaması olduğunu kaydetti.

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, Ukrayna'da sivilleri hedef almadıklarını savundu BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, Ukrayna'da sivilleri hedef almadıklarını savundu Rusya, Ukrayna'nın kendi eylemlerini Rus eylemleri olarak gösterdiğini ileri sürdü Rusya, Ukrayna'nın kendi eylemlerini Rus eylemleri olarak gösterdiğini ileri sürdü

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Son Dakika Dünya Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde! Ukrayna'da kayıplar artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde! Ukrayna'da kayıplar artıyor - Son Dakika
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