Rusya ve ABD Esir Takası İçin Temas Halinde

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin, esir takasına ilişkin temas halinde olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 19 Mayıs'ta gerçekleşen telefon görüşmesinde esir takasının ele alındığını söyledi. Peskov, "İlgili kurumlar iletişim halinde ancak takasların ne zaman gerçekleştirileceği henüz netleşmedi" ifadesini kullandı.