Rus gazetesi Novaya Gazeta'nın yayın lisansının iptali için mahkemeye başvurdu - Son Dakika
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Rus gazetesi Novaya Gazeta'nın yayın lisansının iptali için mahkemeye başvurdu

29.07.2022 15:38
Rus gazetesi Novaya Gazeta'nın yayın lisansının iptali için mahkemeye başvurdu

Rusya yayıncılık düzenleme kuruluşu Roskomnadzor, Nobel Barış Ödüllü Dmitry Muratov'un Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Novaya Gazeta adlı medya organının 'yayın lisansı' iptali için mahkemeye başvurduğunu duyurdu.

Rusya yayıncılık düzenleme kuruluşu Roskomnadzor, Nobel Barış Ödüllü Dmitry Muratov'un Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Novaya Gazeta adlı medya organının 'yayın lisansı' iptali için mahkemeye başvurduğunu duyurdu.

Roskomnadzor'un, yayın lisansı iptali için mahkemeye başvurduğunu duyurmasının ardından Novaya Gazeta da konuya ilişkin web sitesinde yazılı açıklama yaptı. Novaya Gazeta, Roskomnadzor'un açıklamasını alıntılayarak "Roskomnadzor, mahkemeden, yazı işleri müdürlüğünün Basın Kanunu ile belirlenen süre içinde yazı tüzüğünü sağlamaması nedeniyle yazılı basın kuruluşu Novaya Gazeta'nın lisansını geçersiz saymasını istedi" ifadelerine yer verdi.

Novaya Gazeta açıklamasında ayrıca Moskova ekibinin, yeni bir web dergisini yayına alınmasından sonra Roskomnadzor tarafından sitenin engellendiğini hatırlatarak, "Novaya Gazeta (Moskova) ekibi, Novaya Rasskaz-Gazeta ya da kısaca NO adlı yeni bir web dergisinin çıkarıldığını duyurdu. Roskomnadzor, sitenin açılışından yedi gün sonra siteyi engelledi" dedi.NE OLMUŞTU?Novaya Gazeta, İngilizce ve Rusça web haber sitesi haricinde haftada 3 kez gazete çıkartan bir medya organı olarak bilinmektedir. Roskomnadzor, 22 ve 28 Mart'ta iki uyarı göndermiş ve Novaya Gazeta kendi kararıyla Ukrayna savaşı süresince basılı ve Rusça web sitesi yayınlarını geçici askıya almıştı. Genel Yayın Yönetmeni Muratov, sosyal medya hesabından görselli açıklama yaparak tren seyahati yaparken kırmızı boyalı saldırıya uğradığını açıklamıştı. Muratov, 21 Haziran'da 2021 yılında aldığı Nobel Barış Ödülü'nün madalyasını, müzayede satışa çıkartmış ve madalya 103.5 milyon dolara satılmıştı. Gelirin UNICEF aracılığıyla mülteci Ukraynalı çocuklar için kullanılacağı belirtilmişti.


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Kaynak: DHA

Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus gazetesi Novaya Gazeta'nın yayın lisansının iptali için mahkemeye başvurdu - Son Dakika

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