Roskomnadzor'un, yayın lisansı iptali için mahkemeye başvurduğunu duyurmasının ardından Novaya Gazeta da konuya ilişkin web sitesinde yazılı açıklama yaptı. Novaya Gazeta, Roskomnadzor'un açıklamasını alıntılayarak "Roskomnadzor, mahkemeden, yazı işleri müdürlüğünün Basın Kanunu ile belirlenen süre içinde yazı tüzüğünü sağlamaması nedeniyle yazılı basın kuruluşu Novaya Gazeta'nın lisansını geçersiz saymasını istedi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Rus gazetesi Novaya Gazeta'nın yayın lisansının iptali için mahkemeye başvurdu - Son Dakika

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