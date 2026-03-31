Sahte Diplomadan Hapis Cezası

İlhan Baba

(HEIDELBERG) - Almanya'nın Heidelberg kentinde 41 yaşındaki bir kadın, sahte üniversite diploması ile özel okullarda matematik ve kimya öğretmeni olarak çalıştığı ortaya çıkınca 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadının ayrıca 124 bin avro tazminat ödemesine hükmedildi.

Heidelberg'de sahte diplomayla öğretmenlik yapmakla suçlanan kadın hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme yargılama sonucunda kadını 4 yıl 6 ay hapis cezasına ve 124 bin avro tazminata mahkum etti.

Kadının sabıka kaydı olmadığına dair belgesinin de sahte olduğu belirtildi. Polis kayıtlarına göre kadının "önemli sayıda" sabıka kaydı bulunduğu ifade edildi. Kadının daha önce benzer suçlardan aldığı koşullu cezanın yeni hapis cezasına dahil edildiği duyuruldu.

Sanık, duruşmada suçlamaları kabul ederek, "Aşırı utanç duyuyorum. Bunu nasıl başardığıma inanamıyorum" dedi. Kadın hakkındaki davanın, Eylül 2025'te bir trafik kazasını polise bildirmek istemesinin ardından açıldığı bildirildi.

Savcılığa göre kadın, sahte belgelerle 2021–2024 arasında Heidelberg'de bir özel okulda yaklaşık 200 bin, 2025'in ilk dört ayında ise Homburg'daki bir okulda 11 bin avro kazandı. Ayrıca sahte gelir belgeleriyle 25 bin avro kredi kullandı.