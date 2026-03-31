Sahte Diplomadan Hapis Cezası

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Heidelberg'de sahte diploma ile öğretmenlik yapan kadına 4 yıl 6 ay hapis ve 124 bin avro ceza.

İlhan Baba

(HEIDELBERG) - Almanya'nın Heidelberg kentinde 41 yaşındaki bir kadın, sahte üniversite diploması ile özel okullarda matematik ve kimya öğretmeni olarak çalıştığı ortaya çıkınca 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kadının ayrıca 124 bin avro tazminat ödemesine hükmedildi.

Kadının sabıka kaydı olmadığına dair belgesinin de sahte olduğu belirtildi. Polis kayıtlarına göre kadının "önemli sayıda" sabıka kaydı bulunduğu ifade edildi. Kadının daha önce benzer suçlardan aldığı koşullu cezanın yeni hapis cezasına dahil edildiği duyuruldu.

Sanık, duruşmada suçlamaları kabul ederek, "Aşırı utanç duyuyorum. Bunu nasıl başardığıma inanamıyorum" dedi. Kadın hakkındaki davanın, Eylül 2025'te bir trafik kazasını polise bildirmek istemesinin ardından açıldığı bildirildi.

Savcılığa göre kadın, sahte belgelerle 2021–2024 arasında Heidelberg'de bir özel okulda yaklaşık 200 bin, 2025'in ilk dört ayında ise Homburg'daki bir okulda 11 bin avro kazandı. Ayrıca sahte gelir belgeleriyle 25 bin avro kredi kullandı.

Kaynak: ANKA

Heidelberg, Ekonomi, Almanya, Dünya, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 12:25:52. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.