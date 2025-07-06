Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Pinzgau bölgesinde küçük bir uçağın ormana düştüğü bildirildi. Polis, Almanya'nın Münih kentine bağlı bir bölgeden havalanan küçük uçağın Pinzgau'da düşmesinin ardından bölgenin çevresinin kapatılarak arama çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı. Kazada uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Salzburg'da Küçük Uçak Düştü - Son Dakika
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