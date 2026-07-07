SURİYE'nin başkenti Şam'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konakladığı otelin yakınlarında bir patlama meydana geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Suriye'ye resmi ziyarette bulundu. Macron'un başkent Şam'da konakladığı otelin yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Şam'da Macron'un Otel Yakınında Patlama - Son Dakika
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