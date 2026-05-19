Şam\'da Patlama: Sağlık ve Güvenlik Ekipleri Sevk Edildi

SURİYE'NİN başkenti Şam'da henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldiği bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Duveyla bölgesinde, Savunma Bakanlığı'na bağlı Silahlanma Yönetimi binası yakınlarında patlama meydana geldi. Bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildiği belirtildi.