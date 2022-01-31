Üye Girişi
Sanal evreni sarsan skandal! Metaverse lobisinde bekleyen kadın, 3 erkeğin tacizine uğradı - Son Dakika

Sanal evreni sarsan skandal! Metaverse lobisinde bekleyen kadın, 3 erkeğin tacizine uğradı

31.01.2022 15:24
Sanal evreni sarsan skandal! Metaverse lobisinde bekleyen kadın, 3 erkeğin tacizine uğradı

"Geleceğin dünyası" olarak da adlandırılan Metaverse, taciz skandalıyla gündemde. Kendi avatarını yaratan İngiliz bir kadın, Metaverse'e giriş noktası olarak kabul edilen lobide bulunan 3 erkeğin tacizine uğradı. Yaşanan skandal, güvenlik açığı tartışmalarına sebep olurken, Meta'nın sözcüsü yaptığı açıklamada "Bu olay yaşandığı için çok üzgünüz. Konu ile ilgili geliştirmeleri yaparak bunları önleme konusunda daha keskin adımlar atacağız" sözlerine yer verdi.

"Geleceğin dünyası" olarak da adlandırılan Metaverse'te cinsel taciz skandalı yaşandı. Horizon Venues adlı platformda kendi avatarını yaratan İngiliz Nina Jane Patel, Metaverse'te giriş noktası olarak kabul edilen lobiye giriş yaptı. Ancak kısa süre içerisinde lobide bulunan erkekler kendi avatarına uygunsuzca dokunmaya başladı. Patel tacizden kaçmaya çalışırken, avatarını taciz edenler ise o anların ekran görüntülerini de aldı.

TACİZ OLAYI GÜVENLİK AÇIĞI TARTIŞMALARINA NEDEN OLDU

Horizon Venues adlı platform 'güvenli bölge' olarak tanımlanmasına karşın bu taciz olayının yaşanması platformda muhtemel taciz ve istismara ilişkin güvenlik açığı tartışmalarını artırdı.

"BU OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Meta'nın sözcüsü olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu olay yaşandığı için çok üzgünüz. Horizon Venues güvenli olmalı ve bu konuda sözümüze sadığız. Konu ile ilgili geliştirmeleri yaparak bunları önleme konusunda daha keskin adımlar atacağız" dedi.

YORUMLAR
500

Metaverse, Taciz, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sanal evreni sarsan skandal! Metaverse lobisinde bekleyen kadın, 3 erkeğin tacizine uğradı - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
15:26 Öğretmen atamalarında eğlenceli anlar! Genç öğretmenin atandığı ili duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oo tam da mevsimi
15:24 Sanal evreni sarsan skandal! Metaverse lobisinde bekleyen kadın, 3 erkeğin tacizine uğradı
15:22 Eğlence ölümle bitti! Olimpia'nın yıldızı Ivan Torres'in eşi başından vuruldu
15:18 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Neriman sırrını Leyla'ya söylüyor
15:17 Jüri gözyaşlarına hakim olamadı! Suriyeli ressam, çakıl taşlarıyla çaresizliği anlattı
15:07 "Atadedeler" ismi ile anılan suç oluşumu çökertildi! Kendini istihbaratçı olarak tanıtmış
15:06 Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı?
15:02 CHP'li Özgür Özel, Trabzon'daki çocuğun görüntülerini izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisini açıkladı: Kanım dondu
14:51 Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi?
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 15:33:28. #1.11#
SON DAKİKA: Sanal evreni sarsan skandal! Metaverse lobisinde bekleyen kadın, 3 erkeğin tacizine uğradı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement