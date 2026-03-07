Sanchez: İran Saldırıları Yasa Dışı

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını büyük bir hata ve tamamen yasa dışı olarak nitelendirerek, bu durumun hem küresel barışı hem de ekonomik refahı tehdit ettiğini bildirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile bir araya geldiği zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri harekatını eleştiren Sanchez, bu savaşın çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı olduğunu belirterek, İspanya'nın uluslararası hukuktan yana olan net tutumunu sürdürdüğünü kaydetti.

Enerji fiyatlarındaki artışa da dikkati çeken Sanchez, Orta Doğu'daki savaşın yalnızca küresel bir güvenlik sorunu yaratmadığını, aynı zamanda petrol ve gaz fiyatlarını yükselterek ailelerin refahını ve ülke ekonomilerini doğrudan vuracağını aktardı. Ukrayna ve Filistin'deki durumlara da atıfta bulunan Sanchez, söz konusu bölgelerde uluslararası hukukun ihlal edildiğini hatırlatarak; aynı yasal ve insani ilkelerin İran krizinde de istisnasız geçerli olması gerektiğini vurguladı.