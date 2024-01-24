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Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var - Son Dakika
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Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var

Marshall bayraklı OMEGA gemisi, Şangay açıklarında MIRABELLA isimli gemi ile çarpışarak battı. 16'sı Türk 21 denizci, gemiyi can filikası ile terk etti.

24.01.2024 - 10:01,  Güncelleme: 10:42
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Çin'in Şangay kentindeki Marshall bayraklı Omega isimli gemi, Mirabella isimli gemi ile çarpışması sonucunda battı. Can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi.

21 DENİZCİ KURTARILDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "AAKK Merkezimizce, Şangay MRCC ile yapılan görüşmede Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDE

Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun."

Şangay açıklarındaki 2 gemide çatışma! Biri battı, 16'sı Türk 21 denizci tahliye edildi

DENİZCİLİK DİLİNDE "ÇATIŞMA" NEDİR?

İki teknenin birbirlerine çarpması, vurması ve istemeden yaslaması haline denir. Çatışma seyirde, demirde, rıhtımda, aborda vaziyette olabilir. Ortak olan nokta olayın istem dışı meydana gelmesidir.

Şangay açıklarında gemi battı! 16\'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var
YORUMLAR (2)
  • Harun Gür: Allah gemici kardeşlerimize sağ salim memleketlerine dönmeyi nasip eylesin. Geçmiş olsun. Yanıtla 2 11
  • süleyman hakan gökşen: arkadaş, karada olan kazaları anlayabiliyorum da, denizde olanı anlayamıyorum... koskoca deniz, gelen gemi km lerce uzaktan tespit ediliyor yine de çarpışıyorlar, anlamak zor... Yanıtla 4 9

Denizcilik, Shanghai, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şangay açıklarında gemi battı! 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı, yaralılar var - Son Dakika
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