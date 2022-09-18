Putin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın taklidini yaptı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Putin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın taklidini yaptı! O anlar kameralara yansıdı

18.09.2022 12:35

Rus lider Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için beklediği esnada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın çevresindekilerle samimi şekilde selamlaştığını gördü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Putin'in Kalın'ın taklidini yaptığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi gerçekleştirildi. Putin'in görüşme için beklediği sıradaki hareketleri ise adeta görüşmeye damga vurdu.

KALIN'I RUS HEYETLE SELAMLAŞIRKEN GÖRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı Rus heyetle samimi bir şekilde selamlaşırken gören Putin, kendisini tutamadı ve gülerek Kalın'ın taklidini yaptı. Putin'in kameraya yansıyan bu anları kısa bir süre içerisinde sosyal medyada da dolaşıma girdi.

KORONA NEDENİYLE KİMSEYLE YAKINLAŞMIYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin'in İbrahim Kalın'ın hareketlerine şaşırmasının nedeni de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre Rus liderin hala koronavirüs nedeniyle sıkı tedbirler uyguladığı ve hiç kimse ile samimi şekilde selamlaşmadığı öğrenildi.

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İbrahim Kalın, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın taklidini yaptı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


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