Putin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın taklidini yaptı! O anlar kameralara yansıdı

Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi gerçekleştirildi. Putin'in görüşme için beklediği sıradaki hareketleri ise adeta görüşmeye damga vurdu.

KALIN'I RUS HEYETLE SELAMLAŞIRKEN GÖRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı Rus heyetle samimi bir şekilde selamlaşırken gören Putin, kendisini tutamadı ve gülerek Kalın'ın taklidini yaptı. Putin'in kameraya yansıyan bu anları kısa bir süre içerisinde sosyal medyada da dolaşıma girdi.

KORONA NEDENİYLE KİMSEYLE YAKINLAŞMIYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin'in İbrahim Kalın'ın hareketlerine şaşırmasının nedeni de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre Rus liderin hala koronavirüs nedeniyle sıkı tedbirler uyguladığı ve hiç kimse ile samimi şekilde selamlaşmadığı öğrenildi.