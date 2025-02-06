VOLKANİK patlama riskiyle karşı karşıya olan Yunan adası Santorini'de OHAL ilan edildi.
Yunanistan'ın depremlerle sarsılan adası Santorini'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklandı. Yetkililier, OHAL'in 1 Mart'a kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.
Santorini Adası'nda olası hırsızlıkların engellenmesi amacıyla polis gücü ve kontrollerin artırıldığı bilgisi de paylaşıldı.
Son Dakika › Dünya › Santorini Adası'nda OHAL İlan Edildi - Son Dakika
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