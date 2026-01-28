Şara\'dan Macron\'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Suriye ordusunun YPG'yi Fırat hattından temizlediği harekâtın ardından ABD, SDG'ye verdiği askeri desteği sonlandırarak bölgeden askerlerini çekti. ABD'nin boşalttığı alanın yeni bir güç mücadelesine sahne olduğu belirtilirken, Fransa'nın bu sahayı doldurmak istediği iddia edildi.

FRANSIZ ÜSLERİ ALARM DURUMUNDA

Edinilen bilgilere göre Fransa, özellikle Irak'ın kuzeyinde bulunan askeri ve istihbari üslerini "alarm" durumuna geçirdi. Fransız Le Point dergisinde yer alan değerlendirmede, Fransa ordusu ve istihbarat servislerinin YPG'yi "silah arkadaşı" olarak gördüğü ifade edildi.

ŞARA, MACRON'UN TELEFONUNA ÇIKMADI

Le Point'in haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazar günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile PKK/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında arabuluculuk yapmak istedi. Ancak bu girişimin sonuçsuz kaldı. Habere göre, Şara görüşmeye katılmadı ve hem Abdi'yi hem de Macron'u bekletti. Macron'un ayarladığı görüşmeye Abdi'nin dahil olduğu, ancak Şara'nın telefona çıkmaması nedeniyle temasın kurulamadığı belirtildi. Bu durumun Macron'u öfkelendirdiği aktarıldı.

Fransız basını, Macron'un bu görüşme aracılığıyla Kobani'yi (Ayn el-Arab) kurtarmayı hedeflediğini ileri sürdü.