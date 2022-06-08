Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...

Bir lisede iki kız arasında yaşanan kavgaya ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Yurtdışında kaydedildiği görülen görüntülerde, iki genç kızın henüz bilinmeyen nedenden dolayı birbirlerine saldırdıkları görüldü.

UZUN SÜRE DÖVÜŞTÜLER

Sarışın ve esmer oldukları görülen kızlar, dakikalar boyu kavga etti. Kızların birbirlerine acımadan vurdukları görülürken, sarışın kızın ise kavga sonunda dudağı patladı.

MÜDAHALE ETMEDİLER

Kızların kavgası sırasında arkadaşlarının müdahale etmemesi ve kavgayı keyifle izlemeleri, tepkilere neden oldu. İki kız arasındaki kavga, güvenliğin olay yerine gelmesiyle son buldu.