Savaş suçu davasında 21 yaşındaki Rus askere ömür boyu hapis - Son Dakika
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Savaş suçu davasında 21 yaşındaki Rus askere ömür boyu hapis

23.05.2022 15:09

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili olarak Ukrayna'da mahkemeye çıkarılan ve ilk savaş suçu yargılaması olarak kayda geçen davada Rus askere ömür boyu hapis cezası verildi. Tankçı komando askeri olan 21 yaşındaki Vadim Şişimarin, 28 Şubat tarihinde 62 yaşındaki sivil Oleksandr Şelipov'un kasten öldürülmesiyle suçlanıyordu.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, 28 Şubat'ta Ukrayna'nın Sumi kentinde Ukraynalı bir sivili öldüren 21 yaşındaki Rus askeri Vadim Shishimarin hakkında karar verildi. Rus asker, 62 yaşındaki Ukraynalı Aleksandr Shelipov'u öldürmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edildi. Rus askerin devlet tarafından atanan avukatı, Shishimarin'in kendisiyle hiç iletişime geçmediğini söylerken, Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin'in bu davaya ilişkin bir bilgisi olmadığını belirtti.

"SUÇUMU İNKAR ETMİYORUM"

Shishimarin mahkemede suçunu kabul ederek, "Bu yaşananları, kabul edilemez ve cezalandırılması gereken bir durum olarak görüyorum. Suçumu inkar etmiyorum. İlk emri Makeev isimli teğmen verdi. İlk anda onun emrini yerine getirmeyi reddettim. Yüksek sesle ve tehditkar ifadelerle bana emrini tekrarladı.

"TEĞMENİN EMRİNİ YERİNE GETİRDİM"

Stresli bir durum vardı. Ukraynalı Aleksandr Shelipov sürekli bağırıyordu. Teğmenin emrini yerine getirdim. Bu olaydan sonra hayatta kalmak istedim. Savaşmak istemediğim için teslim olmaya karar verdim" demişti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Savaş suçu davasında 21 yaşındaki Rus askere ömür boyu hapis - Son Dakika


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