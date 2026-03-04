Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü - Son Dakika
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü

04.03.2026 07:35
İran, ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Böylece ABD'nin "Yenilmez" lakaplı anılan F-15 savaş uçağı savaş tarihinde ilk kez düşman ateşiyle düşürülmüş oldu. Konuya ilişkin ABD tarafından bir açıklama yapılmadı.

ABD-İsrail ile İran arasında başlayan savaş beşinci gününde giderek şiddetlenirken, karşılıklı saldırılar Orta Doğu'daki gerilimi kritik bir noktaya taşıdı. ABD ve İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı operasyonları sürerken, Tahran da balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla misillemelerini artırdı. ABD 2 bin İran hedefini vurduğunu açıklarken, Tahran'dan 500 füzeyle misilleme geldi.

İran Devrim Muhafızları'na yakın, yarı-resmi haber ajansı Tesnim Haber Ajansı tarafından aktarılana göre İran, ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kaynak, ABD'ye ait F-15 uçağının İran Ordusu Hava Savunma Birimi tarafından vurulduğunu söyledi.

"3 AMERİKAN UÇAĞINI HEDEF ALDIK"

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre İran'ın Khatam Al Anbiya Merkez Karargahı, İran'ın kendi ürettiği hava savunma sistemleri tarafından üç ABD savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Daha önce Kuveyt'te düşürülen 2 ABD uçağının sorumluluğunu üstlenen İranlı yetkililer 1 uçağın daha düşürüldüğünü açıkladı.

ABD DOST ATEŞİ DEMİŞTİ

ABD üssü barındırdığı gerekçesiyle İran'ın hedef aldığı Körfez ülkelerinden olan Kuveyt hava sahasında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait üç adet F-15 savaş jeti düşürülmüştü. İran jetleri düşürdüğünü açıklamış ABD ise üç jetin üçünün de "dost ateşi" sonucu düştüğü iddiasını öne sürmüştü.

DÜŞEN UÇAK GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Pazartesi sabahı gerçekleşen olayda İran silahlı kuvvetleri, İran-Kuveyt sınır bölgesi üzerinde Amerikan F-15 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamıştı. Uçakların düşmesi Kuveyt Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulandı.

Uçağın alçalışını ve Kuveyt topraklarına düşüşünü gösteren fotoğraflar ve görüntüler hem sosyal medyada hem de birçok medya web sitesinde yayımlanmıştı.

