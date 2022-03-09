Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki... - Son Dakika
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Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki...

09.03.2022 10:22

Rusların Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta 14. güne girildi. Ukrayna'da sivillerin hedef alınması ve ülkeden kaçmak için yollara dökülen insanların hali yürek parçalayan görüntüler ortaya çıkarıyor. Son olarak Irpin'de küçük bir çocuğun babasıyla vedalaştığı anlar kameralara kaydedildi. Babasını geride bırakmak istemeyen minik çocuğun mutsuzluğu savaşın acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'i terk etmek zorunda kalanlar güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Kiev yakınlarındaki İrpin dahil olmak üzere çatışmaların yoğun olarak yaşandığı 5 kentte, iki gündür geçici ateşkes uygulanıyor. Bu sayede ölümle burun buruna gelen siviller, ülkeyi terk etmenin yollarını arıyor.

Savaşın en acı yüzü! Cephedeki babasından ayrılmak istemeyen Ukraynalı çocuğun vedası yürek burktu

BABASINDAN AĞLAYARAK AYRILDI

Tahliye anlarında kameralara Ukraynalı bir polisin ailesi ile vedalaştığı anlar yansıdı. Babasını bırakmak istemeyen minik Arthur, Ukrayna'daki saldırıların ardından evini terk etmek zorunda kalan çocuklardan sadece biri. Silahların gölgesindeki şehir Irpin'den annesiyle yola çıkan Arthur, polis olan babasına veda etmek zorunda kaldı. Arthur'un babası ile vedalaşması ve ayrılmak istememesi izleyenleri derinden yaraladı.

Savaşın en acı yüzü! Cephedeki babasından ayrılmak istemeyen Ukraynalı çocuğun vedası yürek burktu
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Son dakika haberleri! Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı Son dakika haberleri! Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı. Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.

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Son Dakika Dünya Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki... - Son Dakika
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