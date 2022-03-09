Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki... - Son Dakika

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'i terk etmek zorunda kalanlar güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Kiev yakınlarındaki İrpin dahil olmak üzere çatışmaların yoğun olarak yaşandığı 5 kentte, iki gündür geçici ateşkes uygulanıyor. Bu sayede ölümle burun buruna gelen siviller, ülkeyi terk etmenin yollarını arıyor.

BABASINDAN AĞLAYARAK AYRILDI

Tahliye anlarında kameralara Ukraynalı bir polisin ailesi ile vedalaştığı anlar yansıdı. Babasını bırakmak istemeyen minik Arthur, Ukrayna'daki saldırıların ardından evini terk etmek zorunda kalan çocuklardan sadece biri. Silahların gölgesindeki şehir Irpin'den annesiyle yola çıkan Arthur, polis olan babasına veda etmek zorunda kaldı. Arthur'un babası ile vedalaşması ve ayrılmak istememesi izleyenleri derinden yaraladı.