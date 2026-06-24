Savunma İşbirliği İçin İngiltere Ziyareti

MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, İngiltere'ye resmi çalışma ziyareti gerçekleştirerek, Eurofighter Typhoon ve C-130J uçaklarının tedarik süreçlerini ve savunma sanayisindeki iş birliği konularını görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile beraberindeki heyet, 21-25 Haziran tarihleri arasında İngiltere'ye resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Ayhan, İngiltere Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi ve Hazır Bulunuşluktan Sorumlu Bakan Yardımcısı Luke Pollard ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Tedarik süreci devam eden Eurofighter Typhoon ve C-130J uçaklarının üretim ve hizmete alınışlarından sorumlu, İngiltere'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarını da ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ayhan; BAE Systems, Rolls-Royce ve Marshall Aerospace gibi şirketlerde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Söz konusu ziyaretlerde savunma sanayisi üretimi, havacılık teknolojileri, motor sistemleri ve lojistik destek konularında kapsamlı istişareler yapıldı. Temaslar kapsamında ayrıca, mevcut ortak projelerin ilerleyişi gözden geçirilerek gelecek dönemdeki savunma sanayisi iş birliği imkanları masaya yatırıldı.