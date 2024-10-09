Seçim Günü Terör Planı: Afgan Vatandaşı Gözaltında

Dünya

ABD Adalet Bakanlığı, DEAŞ terör örgütü adına seçim günü saldırı planladığı iddia edilen Afganistan uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dün yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık seçimleri öncesinde aldıkları bir istihbaratla DEAŞ terör örgütü adına saldırı hazırlığı içerisinde olan Afgan uyruklu bir kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu. Açıklamada, "Adalet Bakanlığı bugün, Oklahoma'da ikamet eden bir Afganistan vatandaşı hakkında, DEAŞ adına ABD'de Seçim Günü'nde bir terör saldırısı düzenleme komplosu kurmaktan suçlamalar duyurdu. Bugün yapılan bir suç duyurusuna göre, 27 yaşındaki Nasir Ahmad Tawhedi, DEAŞ'e maddi destek sağlama komplosu kurdu ve girişimde bulundu. DEAŞ adına ABD topraklarında şiddetli bir saldırı düzenlemek için silah ve mühimmat temin etti. Sanığın komplonun bir parçası olarak ailesinin varlıklarını tasfiye etme, aile üyelerini denizaşırı ülkelere yerleştirme, AK-47 saldırı tüfekleri ve mühimmat edinme ve ABD'de bir terör saldırısı gerçekleştirme adımları attığı iddia ediliyor" denildi.

Tawhedi'nin, DEAŞ'a maddi destek sağlama suçlamasıyla 20 yıla kadar, ayrıca terör suçu kapsamında silah edinme suçlamasıyla da 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.