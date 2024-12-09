Sednaya Hapishanesi'nde Boşaltma Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Sednaya Hapishanesi'nde Boşaltma Çalışmaları

Sednaya Hapishanesi\'nde Boşaltma Çalışmaları

Beyaz Baretliler, Sednaya Askeri Hapishanesi'ndeki tutukluları kurtarmak için çalışıyor.

09.12.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Beşar Esad döneminin sona ermesinin ardından, Şam dışındaki Sednaya Askeri Hapishanesi'ni boşaltmak için çalışmalar devam ediyor.

Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma ekipleri, yer altındaki gizli bölmelere ulaşmaya çalışıyor.

Bu bölmelerde hala "on binlerce kişinin" tutulduğu düşünülüyor.

Şam Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Görevliler, CCTV kameralarında görülebilen 100 binden fazla tutsağı özgürlüğüne kavuşturmak için gerekli işlemi henüz gerçekleştiremedi, elektronik kapıları henüz açamadı" denildi.

Yetkililer hapishanenin eski güvenlik görevlilerinden, elektronik kapıların şifrelerini dün başkent Şam'a giren muhaliflerle paylaşmalarını istedi.

Muhalifler, Şam'da kontrolü sağlamalarının ardından mahkumların çoğunu serbest bırakmışlardı.

BBC'ye konuşan Beyaz Baretliler yetkilileri, üç ekiplerinin, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ve cezaevinde görev yapanlarla eşgüdüm içinde çalıştıklarını söyledi.

Yetkililer henüz, iddia edildiği gibi, "gizli bir kapıya" ulaşmadıklarını ancak "hapishanenin girişlerini ve gizli geçitlerini" bilen kişilerin yardımıyla arama çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

'Ölüm kampı'

Sednaya Hapishanesi, Suriye'nin başkenti Şam'a 30 kilometre uzaklıkta ve Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlıydı.

Devrilen Esed yönetimiyle özdeşleşen hapishane, Suriye'de "işkence üssü" olarak biliniyor.

Türkiye merkezli Sednaya Hapishanesi Tutuklular ve Kayıplar Derneği (ADMSP), 2022'deki bir raporunda cezaevi için "Bilfiil ölüm kampına dönüştü" demişti.

2011-2018 yılları arasında cezaevinde 30 binden fazla kişinin öldürüldüğü ya da işkence, tıbbi yardım eksikliği ya da açlık sonucu hayatını kaybettiği sanılıyor.

2018-2021 arasında da en az 500 kişinin daha cezaevinde öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün 2017'deki raporuna göre, 2011'den beri Sednaya'daki cinayet ve işkenceler, Suriye'deki sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırının parçası olarak yapıldı.

Sosyal medyada, Sednaya'yı basan muhaliflerle ile cezaevinde tutulup serbest bırakılanların görüntüleri de paylaşılmıştı.

Görüntülerde özgürlüğüne kavuşanlar arasında annesiyle tutulan küçük çocukların da bulunduğu, bazı kişilerin işkencelerden dolayı yürüyemediği, bazılarının cezaevinden "sürünerek" çıktığı görülmüştü.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Cezaevi, Suriye, Hukuk, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sednaya Hapishanesi'nde Boşaltma Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
21:25 Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek
21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
20:43 Suriye Hava Kuvvetleri’ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad’ın Uçağı Mı Suriye Hava Kuvvetleri'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad'ın Uçağı Mı?
20:25 Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz’dan özür diledi Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
20:15 Muhalifler, Baas’ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında Muhalifler, Baas'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında
20:13 TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok
20:03 Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 16:14:31. #1.11#
SON DAKİKA: Sednaya Hapishanesi'nde Boşaltma Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.