Sednaya Hapishanesi\'nde Boşaltma Çalışmaları

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Suriye'de Beşar Esad döneminin sona ermesinin ardından, Şam dışındaki Sednaya Askeri Hapishanesi'ni boşaltmak için çalışmalar devam ediyor.

Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma ekipleri, yer altındaki gizli bölmelere ulaşmaya çalışıyor.

Bu bölmelerde hala "on binlerce kişinin" tutulduğu düşünülüyor.

Şam Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Görevliler, CCTV kameralarında görülebilen 100 binden fazla tutsağı özgürlüğüne kavuşturmak için gerekli işlemi henüz gerçekleştiremedi, elektronik kapıları henüz açamadı" denildi.

Yetkililer hapishanenin eski güvenlik görevlilerinden, elektronik kapıların şifrelerini dün başkent Şam'a giren muhaliflerle paylaşmalarını istedi.

Muhalifler, Şam'da kontrolü sağlamalarının ardından mahkumların çoğunu serbest bırakmışlardı.

BBC'ye konuşan Beyaz Baretliler yetkilileri, üç ekiplerinin, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ve cezaevinde görev yapanlarla eşgüdüm içinde çalıştıklarını söyledi.

Yetkililer henüz, iddia edildiği gibi, "gizli bir kapıya" ulaşmadıklarını ancak "hapishanenin girişlerini ve gizli geçitlerini" bilen kişilerin yardımıyla arama çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

'Ölüm kampı'

Sednaya Hapishanesi, Suriye'nin başkenti Şam'a 30 kilometre uzaklıkta ve Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlıydı.

Devrilen Esed yönetimiyle özdeşleşen hapishane, Suriye'de "işkence üssü" olarak biliniyor.

Türkiye merkezli Sednaya Hapishanesi Tutuklular ve Kayıplar Derneği (ADMSP), 2022'deki bir raporunda cezaevi için "Bilfiil ölüm kampına dönüştü" demişti.

2011-2018 yılları arasında cezaevinde 30 binden fazla kişinin öldürüldüğü ya da işkence, tıbbi yardım eksikliği ya da açlık sonucu hayatını kaybettiği sanılıyor.

2018-2021 arasında da en az 500 kişinin daha cezaevinde öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün 2017'deki raporuna göre, 2011'den beri Sednaya'daki cinayet ve işkenceler, Suriye'deki sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırının parçası olarak yapıldı.

Sosyal medyada, Sednaya'yı basan muhaliflerle ile cezaevinde tutulup serbest bırakılanların görüntüleri de paylaşılmıştı.

Görüntülerde özgürlüğüne kavuşanlar arasında annesiyle tutulan küçük çocukların da bulunduğu, bazı kişilerin işkencelerden dolayı yürüyemediği, bazılarının cezaevinden "sürünerek" çıktığı görülmüştü.