Senato, Trump\'ın İran Operasyonlarına Onay Şartı Getirdi

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını Kongre onayına bağlayan 'savaş yetkileri' tasarısını 7'nci oylamada kabul etti.

ABD Senatosu'nun, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören 'savaş yetkileri' tasarısını kabul ettiği bildirildi. Genel Kurul'da yapılan oylamada 47 senatör tasarı aleyhinde oy verirken, 50 senatör tasarının geçmesi yönünde oy kullandı. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen 'savaş yetkileri' tasarısı, 7'nci kez yapılan oylamada bu kez kabul edilmiş oldu.