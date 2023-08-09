Sergiyev Posad'da Şiddetli Patlama Meydana Geldi

Sergiyev Posad şehrinde bugün şiddetli bir patlama yaşandı. Olay, bir optik-mekanik tesisi alanında meydana geldi. Henüz nedeni kesin olarak belirlenememiş olan patlamanın ardındaki sebep araştırılıyor.

Rus medyası "112" tarafından aktarılan bilgilere göre, patlamaya bir insansız hava aracının neden olduğu düşünülüyor. Ancak bu bilgi henüz kesinleşmemiş durumda.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Kazada yaralanan veya zarar gören olup olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, patlamanın nedenini ve etkilerini belirlemek için detaylı bir soruşturma başlattı. Sergiyev Posad halkı ve çevre bölgelerdeki insanlar olayın etkisi hakkında endişeli ve meraklı bir şekilde gelişmeleri bekliyor.