Ses kaydı ortaya çıktı! Putin'den 1 milyon Rusya Yahudisi göndermesini istemiş

06.02.2026 07:01
Yayınlanan Epstein belgeleri arasında yer alan bir ses kaydında Ehud Barak'ın, Filistinli nüfusun etkisini azaltmak amacıyla İsrail'in demografisini değiştirmeye yönelik planları Jeffrey Epstein'e anlattığı ve bu kapsamda Vladimir Putin'den 1 milyon Rusya Yahudisi için destek istediği ortaya çıktı.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın, ABD'de pedofili ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein ile yaptığı gizli bir görüşmeye ait ses kaydı kamuoyuna yansıdı. Kayıtlarda Barak'ın, İsrail'in demografik yapısını değiştirmeye yönelik planlara ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandığı duyuldu.

1 MİLYON RUS GÖÇMEN İÇİN LOBİ YAPMIŞ

Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre Barak, söz konusu görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İsrail'e "1 milyon Rus göçmen daha" getirilmesi için lobi yaptığını anlattı. Barak'ın bu adımla Filistinli nüfusun siyasi ve toplumsal etkisini azaltmayı hedeflediği öne sürüldü.

14 Şubat 2015 tarihli kayıtta Barak, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1990'lı yıllarda İsrail'e gelen yaklaşık 1 milyon Rus göçmenin ülkeyi köklü biçimde dönüştürdüğünü söyledi. Ancak 2005'e gelindiğinde bu göçmenlerin yarısından azının Ortodoks Yahudi hukukuna göre Yahudi kabul edildiğini hatırlatan Barak, gelecekte "göçmenlerin niteliğinin kontrol edilmesi" gerektiğini savundu.

HAHAMLIK TEKELİNİN KIRILMASINI ÖNERMİŞ

Barak, İsrail'de evlilik, cenaze işlemleri ve Yahudilik tanımı üzerindeki Ortodoks hahamlık tekelinin kırılmasını da önerdi. Yahudiliğe geçiş süreçlerinin daha sofistike ve kademeli hale getirilmesi gerektiğini belirten Barak, Rusya'dan gelecek göçmenlerin dönüşüm şartı aranmadan kabul edilebileceğini, ancak özellikle ikinci kuşakta toplumsal baskı yoluyla bu sürecin zamanla tamamlanacağını ileri sürdü.

FİLİSTİNLİ NÜFUSUNUN ARTIŞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ses kayıtlarında İsrail'in 1948 sınırları içindeki Filistinli vatandaşlarına ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Barak, Filistinli nüfusun oranının 40 yıl önce yüzde 16 iken bugün yüzde 20'ye yükseldiğini belirterek bunu bir "sorun" olarak nitelendirdi. Eşitlik tartışmalarında ise zorunlu askerlik yapan Dürzilere ve eğitim seviyeleriyle öne çıkan Hristiyan azınlığa öncelik tanınması gerektiğini savundu.

Barak'ın ifadeleri, İsrail'in İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Avrupa'dan Yahudileri Filistin topraklarına taşıma ve Arap nüfusu dışlayıcı politikalarla azaltma yaklaşımının değişmediği yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

