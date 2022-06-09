Severodonetsk: Zelenskiy Ukrayna'nın doğusundaki savaşın kaderini bu kentin belirleyebileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Severodonetsk: Zelenskiy Ukrayna'nın doğusundaki savaşın kaderini bu kentin belirleyebileceğini söyledi

09.06.2022 09:28
Severodonetsk: Zelenskiy Ukrayna'nın doğusundaki savaşın kaderini bu kentin belirleyebileceğini söyledi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Severedonetsk kentindeki çatışmaların ülkenin doğusundaki savaşın sonucunu tayin edebileceğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Severedonetsk kentindeki çatışmaların ülkenin doğusundaki savaşın sonucunu tayin edebileceğini söyledi.

Zelenskiy, "Birçok açıdan Donbas'ın kaderi burada belirlenecek," dedi.

Severodonetsk'de Rus ve ayrılıkçı güçler ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar hız kazandı.

Ukrayna lideri askerlerinin düşman güçlerine ağır kayıplar verdirdiğini savundu.

Ancak bölgedeki üst düzey bir Ukraynalı yetkiliye göre, Ukrayna ordusu kentin dış mahallelerine çekilmiş durumda.

Luhansk bölge valisi Serhiy Haidai, Rusya'nın hava saldırıları ve ağır topçu atışlarına başlamasının ardından Ukrayna özel timlerinin geri çekildiğini söyledi.

Haidai yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Birliklerimizin kontrolünde yeniden sadece kentin dış mevzileri var. Ancak çatışmalar sürüyor, askerlerimiz Severodonetsk'i savunuyorlar," diye konuştu.

Severodonetsk ve yakınındaki Lisiçansk kentinde yaklaşık 15 bin sivilin kaldığı tahmin ediliyor.

Rusya Ukrayna'nın Donbas bölgesinde gerek insan gücü, gerekse cephane ve askeri ekipman açısından ağır kayıplar verdiğini söylüyor.

Rus güçlerinin Mart ayı sonunda Ukrayna'nın başkenti Kiev'in dış mevzilerinden çekilmelerinin ardından, savaşın ekseni ülkenin doğusuna kaymıştı.

Donbas bölgesinin büyük bölümü 2014-2015 yıllarındaki çatışmaların ardından Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin denetimine geçmişti.

Gıda krizi yıllarca sürebilir

Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterrres Rusya'nın işgalinin yarattığı sonuçların giderek daha vahim bir hal aldığı, 1 milyar 600 milyon kişinin savaştan etkilendiği uyarısında bulundu.

Guterres "Savaşın gıda güvenliği, enerji ve finans üzerinde sistemik bir etkisi var ve bu ağır etkinin hızı da artıyor," diye konuştu.

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala da, BBC'ye verdiği bir mülakatta, gıda krizinin herhangi bir müdahale olmazsa yıllarca sürebileceği uyarısı yaptı.

Okonjo-Iweala buğday ve gübre kıtlığından özellikle Afrika ülkelerinin etkileneceğini söyledi.

Savaş nedeniyle milyonlarca ton tahılın Ukrayna limanları ve depolarında bekletildiği, ihraç edilemediği belirtiliyor.

Severodonetsk: Zelenskiy Ukrayna'nın doğusundaki savaşın kaderini bu kentin belirleyebileceğini söyledi
Severodonetsk: Zelenskiy Ukrayna'nın doğusundaki savaşın kaderini bu kentin belirleyebileceğini söyledi
YORUMLAR
500
Ukrayna ordusundan sıcak bölgedeki sivillere yardım Ukrayna ordusundan sıcak bölgedeki sivillere yardım Microsoft, 400 kişiyi kovdu! İşte nedeni Microsoft, 400 kişiyi kovdu! İşte nedeni
Kaynak: BBC

Ukrayna, Donbas, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Severodonetsk: Zelenskiy Ukrayna'nın doğusundaki savaşın kaderini bu kentin belirleyebileceğini söyledi - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
09:35 Afrika'da tarihin en açık şikesi yapıldı! Bir maçta 59 gol yediler, iki takım da futboldan men edildi
09:19 Dişçi randevusu sorununa çözüm geliyor! Aile diş hekimliği sistemi hayata geçiriliyor
09:16 Erdoğan, hastanelerdeki randevu sorununun çözülmesi için kurmaylarına talimat verdi
09:12 Yıllara meydan okuyan Salma Hayek mor bikinisiyle eşine özel dans gösterisi yaptı
09:09 Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka 15 Narko Terör Operasyonu'nda 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi
09:04 Kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, kemoterapi tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildi
01:09 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den iddialı pozlar
01:06 Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ilde şiddetli yağış bekleniyor
00:20 Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, Yunanistan'a da sıçradı
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 09:45:03. #1.11#
SON DAKİKA: Severodonetsk: Zelenskiy Ukrayna'nın doğusundaki savaşın kaderini bu kentin belirleyebileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement