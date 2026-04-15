Sevil Mikayilova PAB Grubu Başkanı

PARLAMENTOLAR Arası Birlik (PAB) Başkan Yardımcısı ve Azerbaycan Milletvekili Sevil Mikayilova, İstanbul'da düzenlenen 152'nci PAB Genel Kurulu'nda PAB Toplumsal Cinsiyet Ortaklığı Grubu Başkanlığı görevine seçildi.

Dünya genelinde kurum içi toplumsal cinsiyet reformlarını başlatan ve denetleyen Toplumsal Cinsiyet Ortaklığı Grubu'nun seçimleri, dün İstanbul'da devam eden 152'nci PAB Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirildi. Halihazırda Genel Kurul toplantılarına katılım sağlayan Mikayilova, yapılan oylamanın ardından bu göreve seçildi.

Genel Kurul kapsamında, acil gündem maddelerinin yanı sıra uluslararası güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma konularında önemli kararların kabul edilmesi planlanıyor. Barış ve Uluslararası Güvenlik Daimi Komitesi, parlamentoların çatışma sonrası yönetim mekanizmaları kurma ve adil, kalıcı bir barışı tesis etmedeki rolünü ele alacak.

Sürdürülebilir Kalkınma Daimi Komitesi ise adil ve sürdürülebilir bir küresel ekonomi inşa edilmesi, korumacılıkla mücadele edilmesi, tarifelerin düşürülmesi ve kurumsal vergi kaçakçılığının önlenmesinde parlamentoların rolü üzerine odaklanacak. 152'nci PAB Genel Kurulu'nun, genel görüşmelerin ana temasını yansıtan bir sonuç bildirgesinin kabul edilmesiyle sona ermesi bekleniyor.