Toplantı henüz gerçekleşmedi bile. Ancak Perşembe günü Vladimir Putin, Donald Trump ve Şi Cinping arasında gerçekleşecek olan mini zirve, Kremlin için şimdiden bir zafer gibi görünüyor. Sonuç ne olursa olsun.2022'yi hatırlayın. Rusya'nın Ukrayna'yı topyekün işgalinden sonra Başkan Putin uluslararası alanda dışlanmış bir figürdü. Batılı liderler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle onu ve ülkesini izole etmeye kararlıydılar.2026 yılına hızlıca ilerleyelim: Vladimir Putin, Shenzhen'de tarihi bir görüşme ayarladı. Tarihte ilk kez Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri liderleri üçlü görüşmeler yapacaklar.Bu durum Putin'i tam olarak olmak istediği yere, küresel siyasetin en üst kademesine, iki büyük gücün liderleriyle aynı ortama getiriyor.Bu durum, Batı'nın Rusya üzerindeki baskısının başarısız olduğunu söyleyerek övünmesine olanak tanıyor.Putin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) kapsamında düzenlenen bir iş forumunda yaptığı konuşmada, "Ülkemiz Rusya'yı izole etme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasında bu tür örnekleri görüyoruz; Rusya eşi benzeri görülmemiş yaptırım baskısıyla karşı karşıya kaldı" dedi.Ardından Şi Cinping ile bir görüşme gerçekleşti.Ancak Kremlin, Shenzhen'deki "en önemli" etkinliğin Putin'in Şi ve Trump ile yapacağı üçlü görüşme olacağını söylüyor.Bu durum, Rus ordusunun Ukrayna kasaba ve şehirlerini bombalamaya devam ettiği ve Kremlin'in koşulsuz, kapsamlı bir ateşkes fikrini reddetmeye devam ettiği bir dönemde bile, ona küresel devlet adamı rolünü oynama olanağı sağlıyor.Tek bir kısa toplantının dünyayı yeniden şekillendirmesi pek olası değil. Ancak asıl önemli olan görünüm. Görüntü. Fotoğraf çekimi. Üç lider, üç büyük güç, büyük konuları tartışıyor.Bir bakıma Vladimir Putin bu görüşmeyi dünyanın geri kalanına bir kartpostal göndermek için kullanacak. "Keşke burada olsaydınız" demek yerine, "Bakın: Buradayım" diye imzalayacak.Peki ya masada olmayanlar?Avrupa liderleri arasında, özellikle de Ukrayna'da, üçlü görüşmenin sadece güzel bir tablo ortaya çıkarmakla kalmayıp, Kiev için iyi olmayan sonuçlar doğurabileceğine dair endişeler var.Donald Trump, Shenzhen'de "en sevdiği konu" olan Ukrayna'daki savaşı görüşmek istediğini zaten söylemişti. Kremlin, Ukraynalı yetkililer veya Avrupalı liderler olmadan Trump ve Şi'ye kendi görüşlerini savunma fırsatını muhtemelen memnuniyetle karşılayacaktır.Geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Putin-Trump-Şi görüşmesinin 1945 Yalta Konferansı'na benzeyebileceği endişesini dile getirmişti. Yalta Konferansı'nda Sovyetler Birliği, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri liderleri, Joseph Stalin, Winston Churchill ve Franklin D. Roosevelt, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'yı yeniden şekillendirmek için bir araya gelmişlerdi.Zelenskiy, "Bunun, nüfuzun yeniden dağıtılmasıyla sonuçlanan 'Yalta 2, 3, 4'e dönüşmesini gerçekten istemiyoruz" dedi.Çin'in Ukrayna savaşının Shenzhen gündeminde yer almasını isteyip istemeyeceği belirsiz. Pekin, yaklaşan üçlü toplantıyla ilgili resmi açıklamalarında daha genel olarak "dünya barışını koruma ve stratejik istikrarı teşvik etme" ihtiyacından bahsetti.Shenzhen'de Rusya, zirvenin yarattığı görüntü ve sembolik değerden en üst düzeyde yararlanmaya çalışacak. Ancak diplomatik bir başarı, askeri bir başarı anlamına gelmiyor.Putin'in "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı müdahaleyi başlatmasının üzerinden yaklaşık beş yıl geçmesine rağmen Rusya, Ukrayna'daki savaşta istediği sonucu hala elde edebilmiş değil.Bu süreçte Rus ordusu cephede ağır kayıplar verdi.Ayrıca zirvenin arifesinde Ukrayna'nın, Rusya'yı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na bağlayan karayolu köprüsüne düzenlediği saldırı da Moskova'nın prestijine darbe vurdu. Saldırıda, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından milyarlarca dolarlık maliyetle inşa ettiği köprünün bir bölümü ağır hasar gördü.Bu hasar yalnızca Rus yetkililer için lojistik bir sorun yaratmıyor.Aynı zamanda Kremlin'in "özel askeri operasyonunun" planlandığı gibi gitmediğini de hatırlatıyor.Shenzhen zirvesi Vladimir Putin'e büyük bir sahne ve güçlü bir görünürlük sağlayabilir.Ancak bu durum, onu savaşı kazanmaya mutlaka daha fazla yaklaştırmıyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .