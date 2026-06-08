Şi Cinping ve Kim Jong Un'dan İkili Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şi Cinping ve Kim Jong Un'dan İkili Görüşme

Şi Cinping ve Kim Jong Un\'dan İkili Görüşme
08.06.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore'de Kim Jong Un ile ilişkileri güçlendirme hedefini vurguladı.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün başkent Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından resmi törenle karşılandı. Liderler karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti. Şi, görüşmede, yedi yıl aradan sonra Pyongyang'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Şi, yeni dönemde Çin-Kuzey Kore ilişkilerini güçlendirmek, iki ülke ile halklarına daha fazla fayda sağlamak, bölgesel ve küresel barış, istikrar, kalkınma ile refaha olumlu katkılarda bulunmak için Kore lideri Kim Jong Un'la çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kim Jong Un ise görüşmede, Şi'nin bu yılki ilk yurt dışı ziyaretini Pyongyang'a gerçekleştirmesinin, Çin-Kuzey Kore ilişkilerine verilen büyük önemi ve dostane duyguları gösterdiğini kaydetti. Kim Jong Un, "Çin ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin taşıdığı özel nitelik, yalnızca komşu olmamızdan değil, daha ziyade her iki tarafın da büyük değer verdiği ve nesilden nesile aktardığı köklü geleneksel dostluk ile paylaşılan ideal ve inançlardan kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Şi'ye, yeni dönemde ikili ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin önemli öneriler ortaya koyduğu için teşekkür eden Kim Jong Un, Çin'le birlikte Şi'nin önerilerini hayata geçirerek, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, altyapı, bilim, teknoloji ve kültür alanlarındaki temas ile iş birliğinde yeni ilerlemeler kaydedilmesini sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Kim Jong Un, Kuzey Kore, Xi Jinping, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şi Cinping ve Kim Jong Un'dan İkili Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Can Polat cinayetinde 4 tutuklama Can Polat cinayetinde 4 tutuklama
Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: “Partiyi bize verin” teklifi Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: "Partiyi bize verin” teklifi
Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal
Fenerbahçe’de bir devrin sonu Böyle veda ettiler Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler

16:08
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
16:06
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
15:56
Aziz Yıldırım’ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
15:45
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 16:38:00. #7.12#
SON DAKİKA: Şi Cinping ve Kim Jong Un'dan İkili Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.