Şi Cinping ve Kim Jong Un\'dan İkili Görüşme

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, başkent Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün başkent Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un tarafından resmi törenle karşılandı. Liderler karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti. Şi, görüşmede, yedi yıl aradan sonra Pyongyang'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Şi, yeni dönemde Çin-Kuzey Kore ilişkilerini güçlendirmek, iki ülke ile halklarına daha fazla fayda sağlamak, bölgesel ve küresel barış, istikrar, kalkınma ile refaha olumlu katkılarda bulunmak için Kore lideri Kim Jong Un'la çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kim Jong Un ise görüşmede, Şi'nin bu yılki ilk yurt dışı ziyaretini Pyongyang'a gerçekleştirmesinin, Çin-Kuzey Kore ilişkilerine verilen büyük önemi ve dostane duyguları gösterdiğini kaydetti. Kim Jong Un, "Çin ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin taşıdığı özel nitelik, yalnızca komşu olmamızdan değil, daha ziyade her iki tarafın da büyük değer verdiği ve nesilden nesile aktardığı köklü geleneksel dostluk ile paylaşılan ideal ve inançlardan kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Şi'ye, yeni dönemde ikili ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin önemli öneriler ortaya koyduğu için teşekkür eden Kim Jong Un, Çin'le birlikte Şi'nin önerilerini hayata geçirerek, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, altyapı, bilim, teknoloji ve kültür alanlarındaki temas ile iş birliğinde yeni ilerlemeler kaydedilmesini sağlamaya hazır olduklarını belirtti.