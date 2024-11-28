Sibirya'da 35 Bin Yıl Önceye Ait Kılıç Dişli Kedi Mumyası Keşfedildi - Son Dakika
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Sibirya'da 35 Bin Yıl Önceye Ait Kılıç Dişli Kedi Mumyası Keşfedildi

Sibirya\'da 35 Bin Yıl Önceye Ait Kılıç Dişli Kedi Mumyası Keşfedildi

Bilim insanları, Sibirya'da yaklaşık 35 bin yıl öncesine ait neredeyse kusursuz şekilde korunmuş bir kılıç dişli kedi yavrusunun mumyasını buldu. Bu keşif, Asya'da keşfedilen ilk 'kılıç dişli kedi mumyası' olma özelliğini taşıyor.

28.11.2024 12:44  Güncelleme: 12:46
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BİLİM insanları, Sibirya'da yaklaşık 35 bin yıl önce yaşamış olduğu tahmin edilen bir kılıç dişli kedi yavrusunun neredeyse 'kusursuz şekilde korunmuş' mumyasını keşfetti.

Sibirya'da kılıç dişli bir kedi türü olan 'Homotherium latidens'a ait yavru mumyası keşfedildi. Araştırmacılar yaklaşık 35 bin yıl öncesine ait olduğu belirlenen yavrunun, kusursuz şekilde korunmuş deri, kürk ve diş yapısıyla dikkat çektiğini ifade etti. Bilim insanları, mumyanın şimdiye kadar Asya'da keşfedilmiş ilk 'kılıç dişli kedi mumyası' olduğunu ve türün Pleistosen dönemde Avrasya'nın geniş bölgelerine yayıldığını kanıtladığını belirtti. Yapılacak DNA analizleri ile yavrunun biyolojisi ve yaşam tarzı hakkında daha fazla bilgi elde edilecek.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Sibirya, Dünya, Doğa, kedi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sibirya'da 35 Bin Yıl Önceye Ait Kılıç Dişli Kedi Mumyası Keşfedildi - Son Dakika

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