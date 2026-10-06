Laboratuvardaki gizemli ölüm Trump\'ı da endişelendirdi! Ezeli düşmanına "Yardıma hazırız" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Sibirya'daki veba araştırma enstitüsünde yaşanan ölümle ilgili Rusya'ya destek mesajı verdi. Uluslararası basında olası bir veba vakası ve laboratuvar kazası iddialarıyla gündeme gelen ölümün nedenini Rus makamları "kaynağı bilinmeyen zatürre" olarak açıkladı.

"ZORLU BİR HASTALIK"

Trump, Beyaz Saray'dan Nebraska'ya hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'daki gelişmelerden üzüntü duyduğunu belirten Trump, veba için "Zorlu bir hastalık" ifadesini kullandı.

"YARDIM ETMEYE HER ZAMAN HAZIRIZ"

ABD'nin Rusya'ya yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Trump, "Yardım edeceğiz. Böyle bir sorun yaşayan herkese yardım etmeye her zaman hazırız" dedi.

200 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Trump'ın açıklaması, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir veba araştırma enstitüsünde çalışan bir kişinin hastalanıp hayatını kaybetmesinin ardından geldi. Olayın ardından yaklaşık 200 kişi karantinaya alındı. Çalışanın ölümü, uluslararası basında olası bir veba vakası ve laboratuvar kazası iddialarıyla geniş yer buldu.

RUSYA VEBA İDDİASINI DOĞRULAMADI

Rus yetkililer, çalışanın vebadan hayatını kaybettiği iddialarını doğrulamadı. Rusya'nın halk sağlığı kurumu Rospotrebnadzor, ölüm nedenini "kaynağı bilinmeyen zatürre" olarak açıkladı. Kurum, yapılan testlerde çalışanın mesleki faaliyetleri sırasında temas ettiği mikroorganizmalarla bir bağlantı tespit edilmediğini bildirdi.