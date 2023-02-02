Simpson'lar yine gündemde! Ülkedeki son on yılın en büyük grevinin olduğu gün TV'de yayınlandı - Son Dakika
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Simpson'lar yine gündemde! Ülkedeki son on yılın en büyük grevinin olduğu gün TV'de yayınlandı

02.02.2023 14:05

İngiltere merkezli yayın organı Channel 4, ülkede son on yılın en büyük grev hareketinin olduğu günde; işçi sağlığı merkezli bir Simpsons bölümü gösterdiği için izleyicileri tarafından takdir topladı. Ancak yayıncı durumu tamamıyla tesadüf olarak açıkladı.

Yayınlanan bölüm, Homer Simpson'ın, çalışanların ve kendisinin sağlığı için savaşmak üzere Bay Burns'e karşı çıkmasını ve elektrik santralinde grev yapmasını ele alıyor. Bay Burns ise misilleme olarak şehrin elektriğini keser, ancak işçilerin dayanışması sonunda eli zorlanır ve Horner Simpson galip gelir.

İZLEYİCİLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Dizininin bölümünün yayınlandığı aynı çarşamba günü ise; işçilerin maaş, iş durumu ve koşullar hakkındaki yakınmaları sebebiyle ülke tarihindeki en büyük grev hareketlerinden biri görülmekteydi. Doğal olarak programın izleyicilerinin de günün önemi ile çarşamba günkü Simpsons programında yer alan tematik bağlantıyı fark etmesi uzun sürmedi.

Simpsonlar yeniden sahnede! TV'de yayınlandığı gün ülke tarihindeki en büyük grev yaşandı
Simpsonlar yeniden sahnede! TV'de yayınlandığı gün ülke tarihindeki en büyük grev yaşandı
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Homer Simpson, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Simpson'lar yine gündemde! Ülkedeki son on yılın en büyük grevinin olduğu gün TV'de yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Simpson'lar yine gündemde! Ülkedeki son on yılın en büyük grevinin olduğu gün TV'de yayınlandı - Son Dakika
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