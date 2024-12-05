ABD'nin California eyaletinde öğretmenlik yapan 60 yaşındaki Leah Seneng, ders esnasında sınıfına giren bir yarasayı çıkarmaya çalışırken yarasa tarafından ısırıldı.
Seneng'in olaydan birkaç hafta sonra hayatını kaybettiği ifade edilirken, ailesi ve arkadaşları tarafından yapılan açıklamada Seneng'in kuduz belirtileri göstermediği ifade edildi.
Sağlık yetkilileri, öğretmenin ısırık sonrası tıbbi müdahale alıp almadığını ve güncel sağlık durumu gibi bilgileri araştırdıklarını açıkladı.
Yetkililer tarafından ayrıca kuduz riski taşıyan hayvanlarla temasın ardından hızlı bir şekilde aşı yaptırılması gerektiği hatırlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Sınıfa giren yarasa tarafından ısırılan öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?