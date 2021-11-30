Sinirli at, ağzına alıp yerden yere vurduğu koyunu öldürdü

Sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılan bir görüntü izleyenler dehşete düşürdü. Elden ele dolaşan videoda, bir atın koyunu öldürdüğü görüntüler yer alıyor.

KOYUNU DEFALARCA YERE VURDU

Videoda ilk olarak bir adamın sinirli şekilde etrafta zıplayan attan uzaklaştığı görülüyor. Sinirli at, önce bir koyunu seçip üzerine basınca koyun yaralanıyor. Daha sonra yaraladığı koyunu ağzıyla tutup şiddetli bir şekilde defalarca yere vuruyor.

KOYUN KANLAR İÇİNDE KALDI

Yere vurulmanın etkisi ile koyunun kanlar içinde kaldığı görülüyor. At öldürdüğü koyunun üzerine defalarca bastıktan sonra uzaklaştı. Videoyu izleyenler dehşet içinde kaldı.

BAZI KULLANICILAR VİDEONUN YAYINLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bazı kullanıcılar videonun yayınlanmasına tepki gösterirken bazı kullanıcılar ise bir atın sinirlenince neler yapabileceğini söyledi.