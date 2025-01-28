Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic İstifa Etti

Dünya

SIRBİSTAN Başbakanı Milos Vucevic istifa ettiğini açıkladı.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası ülke genelinde yapılan protestolar nedeniyle istifa etti.

Kasım ayında Sırbistan'ın en büyük ikinci şehri Novi Sad'daki bir tren istasyonunun çatısının çökerek 15 kişinin ölümüne yol açmasından bu yana Belgrad'da her gün hükümet karşıtı protestolar yapılıyor.