Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic\'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, küresel gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, önümüzdeki saatlerde dünya gündemini sarsabilecek önemli gelişmeler yaşanabileceğini öne sürdü. Vucic, Jeffrey Epstein belgelerinin yeniden gündeme gelmesiyle eş zamanlı olarak Orta Doğu'da tansiyonun yükselebileceğini söyledi.

Bir televizyon programında konuşan Vucic, ABD'nin İran'a yönelik bir askeri saldırı ihtimalinin arttığını savunarak, "Epstein belgeleri ortaya çıkıyor ve şimdi İran'a bir saldırı ve önümüzdeki 48 saat içinde başka önemli gelişmeler bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sözler ABD Başkanı Donald Trump'ın hem ülke hem de dünya gündemini Epstein konusundan uzaklaştırmak için İran saldırısını öne alacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

"KÜRESEL TABLOYU BİRLİKTE DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR"

Sırbistan Cumhurbaşkanı, söz konusu değerlendirmesinin bir istihbarat paylaşımı değil, mevcut jeopolitik tabloya dair kişisel bir öngörü olduğunu vurguladı. Vucic, son dönemde artan diplomatik ve askeri hareketliliğin, dünya kamuoyunun dikkatini farklı başlıklara yöneltebileceğini belirtti.

RESMİ TEYİT YOK

Vucic'in açıklamalarına ilişkin ABD veya İran makamlarından şu ana kadar herhangi bir resmî doğrulama ya da açıklama yapılmadı.

EPSTEİN BELGELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin yeni belgelerin kamuoyuna yansıması, özellikle Batı'da siyasi ve toplumsal tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda. Vucic'in açıklaması, bu gelişmelerle küresel güvenlik başlıkları arasında olası bir zamanlama ilişkisi kurulması nedeniyle dikkat çekti.