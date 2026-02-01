Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic\'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
01.02.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, önümüzdeki saatlerde dünya gündemini sarsabilecek önemli gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti. Vucic, Jeffrey Epstein belgelerinin yeniden gündeme gelmesi ile ABD'nin İran'a yönelik bir askeri saldırı ihtimalinin arttığını savundu ve "Şimdi İran'a bir saldırı ve önümüzdeki 48 saat içinde başka önemli gelişmeler bekliyorum" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, küresel gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, önümüzdeki saatlerde dünya gündemini sarsabilecek önemli gelişmeler yaşanabileceğini öne sürdü. Vucic, Jeffrey Epstein belgelerinin yeniden gündeme gelmesiyle eş zamanlı olarak Orta Doğu'da tansiyonun yükselebileceğini söyledi.

Bir televizyon programında konuşan Vucic, ABD'nin İran'a yönelik bir askeri saldırı ihtimalinin arttığını savunarak, "Epstein belgeleri ortaya çıkıyor ve şimdi İran'a bir saldırı ve önümüzdeki 48 saat içinde başka önemli gelişmeler bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sözler ABD Başkanı Donald Trump'ın hem ülke hem de dünya gündemini Epstein konusundan uzaklaştırmak için İran saldırısını öne alacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

"KÜRESEL TABLOYU BİRLİKTE DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR"

Sırbistan Cumhurbaşkanı, söz konusu değerlendirmesinin bir istihbarat paylaşımı değil, mevcut jeopolitik tabloya dair kişisel bir öngörü olduğunu vurguladı. Vucic, son dönemde artan diplomatik ve askeri hareketliliğin, dünya kamuoyunun dikkatini farklı başlıklara yöneltebileceğini belirtti.

RESMİ TEYİT YOK

Vucic'in açıklamalarına ilişkin ABD veya İran makamlarından şu ana kadar herhangi bir resmî doğrulama ya da açıklama yapılmadı.

EPSTEİN BELGELERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Öte yandan Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin yeni belgelerin kamuoyuna yansıması, özellikle Batı'da siyasi ve toplumsal tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda. Vucic'in açıklaması, bu gelişmelerle küresel güvenlik başlıkları arasında olası bir zamanlama ilişkisi kurulması nedeniyle dikkat çekti.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

23:07
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
22:38
Terör örgütü YPG, işgal ettiği Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı getirdi
Terör örgütü YPG, işgal ettiği Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı getirdi
21:57
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
21:42
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak
Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
20:21
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 23:16:54. #7.11#
SON DAKİKA: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.