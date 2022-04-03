Sırbistan'da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimi başladı - Son Dakika
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Sırbistan'da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimi başladı

03.04.2022 12:23
Sırbistan'da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimi başladı

Sırbistan'da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, yerel saatle 07.00'da başladı.

Sırbistan'da parlamento, yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, yerel saatle 07.00'da başladı. Oy verme işlemi, yerel saatle 20.00'da sona erecek.

Ülkede yerel saatle 09.00 itibarıyla toplam 6 milyon 500 bin seçmenin yüzde 5.1'inin oy kullandığı belirtildi. Bugün başlayan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 8 aday yarışıyor. Sırbistan'ın mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçimin favorisi olarak görülürken, Vucic'in ardından ikinci sırada Eski Genelkurmay Başkanı Zdravko Ponos'un geleceği öngörülüyor. Sırbistan'da kurulan seçim gözlemleme kuruluşu CRTA, 34 ülkede 77 oy verme merkezinin kurulduğunu duyurdu.


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Parlamento, Sırbistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

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