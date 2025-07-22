Sırbistan\'dan Kosova ile Normalleşme Süreci Askıya Alındı

SIRBİSTAN, Kosova Ofisi Direktör Yardımcısı Igor Popovic'in Kosova'da tutuklanmasının ardından normalleşmesi sürecinin durdurulduğunu açıkladı.

Sırbistan Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic, yardımcısı Igor Popovic'in Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanmasının ardından Kosova ile normalleşme sürecini askıya aldıklarını duyurdu. Kosova yönetiminin hukuku kötüye kullandığını öne süren Petkovic, "Popovic serbest bırakılana kadar Kosova ile normalleşme sürecini durduruyoruz" dedi.

Kosova ile diyalog sürecinin durdurulduğuna dair Avrupa Birliği'ndeki tüm ilgili temsilcileri bilgilendirdiğini belirten Petkovic, Sırpların aşağılanmaya çalışıldığını öne sürdü.

Sırbistan Kosova Ofisi Direktör Yardımcısı Popovic, Kosova'da yaptığı bir konuşmada UÇK'yi 'terör örgütü' olarak nitelendirdiği gerekçesiyle, Kosova makamları tarafından 18 Temmuz'da gözaltına alınmış ve 20 Temmuz'da tutuklanmıştı.