Sırbistan seçimini kazanan Öğrenciler Listesi\'ni Macaristan Başbakanı Magyar kutladı

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Sırbistan'da erken genel seçimleri kazanan Öğrenciler Listesi'nin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirerek seçim zaferlerinden dolayı kendilerini tebrik etti. Magyar, "Macaristan'ın desteğini kendilerine temin ettim. Nisan ayındaki zaferimizin, bu zorlu mücadele sırasında onlara ne kadar güç verdiğini duyduğuma sevindim" dedi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sırbistan'da seçimleri zafer kazanan Öğrenciler Listesi'ni tebrik etti.

Magyar, "Sırbistan'da seçimleri kazanan Öğrenciler Listesi liderleriyle telefonla konuştum ve zaferleri dolayısıyla kendilerini tebrik ettim. Macaristan'ın desteğini kendilerine temin ettim. Nisan ayındaki zaferimizin, bu zorlu mücadele sırasında onlara ne kadar güç verdiğini duyduğuma sevindim" ifadelerini kullandı.