NATO Kosova Gücü: İstikrar tehlikeye girerse müdahale etmeye hazırız

Sırbistan ve Kosova arasında yaşanan gerginliğin ardından açıklama yapan NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova'nın kuzeyindeki genel güvenlik durumunun gergin olduğunu belirterek, istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır olduğunu duyurdu.

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki genel güvenlik durumunun gergin olduğu belirtilerek, "NATO liderliğindeki KFOR misyonu durumu yakından takip ediyor ve 1999 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararı uyarınca istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır. Tüm Kosova halkı için güvenli ve emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlamak için NATO liderliğindeki KFOR misyonumuz tamamen BM yetkisinin günlük uygulamasına odaklanmış durumda. KFOR sahada görünür ve güçlü bir duruş sergiliyor ve KFOR komutanı, Kosova güvenlik örgütlerinin temsilcileri ve Sırp Genelkurmay Başkanı da dahil olmak üzere tüm ana muhataplarıyla temas halinde" denildi.

TARAFLARA MÜZAKERELERE DEVAM ETME ÇAĞRISI

Ayrıca açıklamada, NATO'nun Avrupa Birliği (AB) tarafından kolaylaştırılan diyalog aracılığıyla Priştine ile Belgrad arasındaki normalleşme sürecini tam olarak desteklemeye devam ettiği ve tüm tarafları müzakerelere devam etmeye çağırdığı ifade edilerek, "Bunun devam etmesi önemlidir. Bu, bölgesel barış ve güvenlik için kritik öneme sahiptir. İnsan haklarına ve demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne, iç reformlara ve iyi komşuluk ilişkilerine tam saygı gösterilmeden Balkanlar'da daha iyi bir gelecek için gerçek bir umut olmayacak. Yapıcı diyalog, bölgesel istikrarın anahtarıdır. KFOR, Kosova'da her zaman, BM yetkisine uygun olarak güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamak için gerekli her türlü önlemi alacaktır" ifadelerine yer verildi.