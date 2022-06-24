Şirin Ebu Akile'nin ölümü: BM'ye göre El Cezire Muhabirini İsrail ateşi öldürdü - Son Dakika
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Şirin Ebu Akile'nin ölümü: BM'ye göre El Cezire Muhabirini İsrail ateşi öldürdü

24.06.2022 20:10
Şirin Ebu Akile'nin ölümü: BM'ye göre El Cezire Muhabirini İsrail ateşi öldürdü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yaptığı araştırmada, El Cezire Muhabiri Şirin Ebu Akile'yi Filistinlilerin değil, İsrail güçlerinin öldürdüğü sonucuna varıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yaptığı araştırmada, El Cezire Muhabiri Şirin Ebu Akile'yi Filistinlilerin değil, İsrail güçlerinin öldürdüğü sonucuna varıldı.

Bir kurum Sözcüsü, bulguların 11 Mayıs'ta yaşanan olayın "bağımsız bir şekilde gözetilmesinin" sonucu olduğunu söyledi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki bir İsrail operasyonunu haberleştiren Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi öfke yaratmıştı.

Filistinliler İsrail'i suçlarken, İsrail suçlu tarafın henüz belirlenemeyeceğini söylemişti.

51 yaşındaki Amerikan vatandaşı Filistinli gazeteci, bölgenin en deneyimli ve hayranlık duyulan muhabirlerinden biriydi.

Ebu Akile hayatını kaybettiği sırada üzerinde "Basın" yazılı bir çelik yelek giyiyor ve miğfer takıyordu. Gazeteci, İsrail güçleriyle Filistinliler arasında silahlı çatışmanın yaşandığı bir yolun kenarında vurulmuştu.

İsrail Ordusu, Filistinliler tarafından İsraillilere karşı girişilen ölümlü saldırıların ardından "terör şüphelilerini" yakalamak için Batı Şeria'nın Cenin kentine girdiklerini duyurdu.

Görgü tanıkları, gazeteciyi öldüren atışı İsrail güçlerinin yaptığını söylüyor, ancak İsrail buna karşı çıkıyor.

İsrail, Filistinlilerin Ebu Akile'yi öldüren mermiyi incelemelerine izin vermedikleri ve ortak bir soruşturmayı reddetikleri için, atışın kaynağını belirlemenin mümkün olmadığını savunuyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, kuruluşun "Ebu Akile'yi öldüren ve çalışma arkadaşı Ali Sammoudi'yi yaralayan atışların, başta İsrail makamlarının iddia etiği gibi Filistinlilerin hedef gözetmeden açtığı ateşten değil, İsrail güvenlik güçlerinden geldiğini belirledik" dedi.

Shamsadani, bilgilerin İsrail Ordusu ve Filistin Başsavcılığı'ndan alındığını vurguladı.

İsrail Ordusu ise, Ebu Akile'yi hangi tarafın vurduğunun kanıtlanamayacağını iddia etti.

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Kaynak: BBC

Birleşmiş Milletler, El Cezire, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şirin Ebu Akile'nin ölümü: BM'ye göre El Cezire Muhabirini İsrail ateşi öldürdü - Son Dakika

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